Фучжоу, Китай, , 02:53 — REGNUM Суд провинции Фуцзянь на востоке Китая вынес решение в пользу местных жителей, потребовавших от коллекционера из Нидерландов вернуть украденную статую Будды, сообщает агентство Синьхуа.

Речь идет мумифицированном теле буддийского монаха династии Сун (960−1279). Оно хранилось в храме города Саньмин провинции Фуцзянь и почиталось местными жителями более 1000 лет, прежде чем быть украденным в 1995 году.

С тех пор жители деревни искали потерянную статую и нашли ее только тогда, когда она была выставлена на торги в Венгрии в 2015 году. Позже они вели переговоры с владельцем статуи Оскаром ван Оверимом из Нидерландов о ее возвращении, но безрезультатно.

Народный суд Саньмина в пятницу потребовал от голландского коллекционера вернуть статую истцам — сельским комитетам Янчунь и Дунпу, в течение 30 дней. Деревня Янчунь и деревня Дунпу совместно владеют храмом, в котором хранилась древняя статуя.

В приговоре суда говорилось, что это коллективная реликвия, передаваемая в деревнях из поколения в поколение, и поэтому коллективная собственность местных жителей защищена законом. Кроме того, два сельских комитета имеют право подать иск против незаконного владельца статуи от имени местных жителей.

Промежуточный народный суд Саньмина зарегистрировал это дело в 2015 году и провел два публичных слушания по нему в 2018 году.

Голландский суд зарегистрировал иск, поданный сельскими комитетами в 2016 году, и первое публичное слушание в амстердамском суде состоялось в следующем году. Однако в декабре 2018 года суд отклонил это дело, постановив, что сельские комитеты не являются юридическими лицами и не имеют права подавать иск.

Тысячелетняя статуя Будды — это Чжангун Цзуси, местный житель, который стал монахом в свои 20 лет и прославился тем, что помогал лечить болезни и распространял буддийские верования. Когда он умер в возрасте 37 лет, его тело было мумифицировано по его желанию и помещено внутрь статуи.