Киров, , 11:04 — REGNUM Церемония закрытия второго международного фестиваля короткометражного кино «Золотой телёнок» прошла в Кирове 5 декабря, сообщает пресс-служба правительства Кировской области.

Жюри фестиваля выбрало лучшие работы из 732 короткометражных фильмов, снятые режиссёрами из России и ещё 11 стран. Победителями фестиваля стали Роман Сафонов (в номинации «Анимационный фильм», Антон Хралович («Рекламный ролик» и «Скетч-видеоролик»), Олег Агейчев («Короткометражное кино»), Никита Трунов («Веб-сериал»), Мария Шульгина («Социальное кино»), Ирина Киреева «Home sketch battle») и Никита Тарасов, получивший специальный приз фестиваля.

Помимо показов в рамках фестиваля прошли творческие встречи и мастер-классы. В работе фестиваля приняли участие народный артист России Фёдор Добронравов и режиссёр Борис Грачевский.

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