Пекин, , 07:42 — REGNUM Китайские кинотеатры приостановили показ фильма «Охотник на монстров» по мотивам серии видеоигр Monster Hunter из-за негативной реакции зрителей. Об этом сообщает журнал Variety.

Показ «Охотника на монстров» в Китае начался 4 декабря — значительно раньше, чем в остальных странах мира. Например, в США премьера фильма запланирована на 25 декабря.

Однако вскоре после начала проката кинотеатры были вынуждены приостановить показы. Причиной послужили отклики некоторых зрителей, которые посчитали оскорбительной для китайцев одну из шуток в фильме.

Отмечается, что фильм будет возвращён в прокат после удаления сцены с этой шуткой. Возмущение зрителей обрушилось и на видеоигру Monster Hunter, по мотивам которой был снят фильм. После начала показов в Китае на странице видеоигры в сервисе Steam появилось много негативных отзывов. Представители компании Capcom, разработавшей игру Monster Hunter, напомнили пользователям, что никак не участвовали в создании фильма.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре в пресс-служба Sony Picture объявили, что в России фильм «Охотник на монстров» выйдет в прокат 14 января 2021 года.

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