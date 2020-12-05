Москва, , 16:25 — REGNUM По факту проведения концерта группы «Кипелов» в московском клубе Adrenaline Stadium возбуждено административное дело. Об этом сегодня, 5 декабря, сообщает Роспотребнадзор.

В сети появился ролик, на котором видно, как фронтмен группы Валерий Кипелов во время концерта обращается к зрителям и говорит, что на мероприятии никто не пострадает, а Роспотребнадзор останется доволен. При этом выяснилось, что никакие ограничительные меры на концерте не соблюдались в принципе — зал полон, никаких средств индивидуальной защиты на зрителях не было.

В итоге отдела надзора за объектами коммунально-бытового назначения и средой обитания человека управленияРоспотребнадзора возбудил административное дело по факту нарушений. Клуб Adrenaline Stadium опечатан. Ему грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановка деятельности на 90 дней.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, аналогичный скандал произошел в Санкт-Петербурге, где репер Баста дал два концерта в Ледовом дворце без соблюдения каких-либо ограничительных мер. СудоштрафовалЛедовый дворец на 480 тыс. рублей за проведение мероприятий с нарушением санитарных норм.