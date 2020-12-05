Вашингтон, , 15:42 — REGNUM Использовавшийся при съёмках первого фильма про Джеймса Бонда пистолет Walther PP продан на аукционе Julien's Auctions в США за $256 тыс. Об этом сообщает пресс-служба аукционного дома.

Немецкий самозарядный пистолет Walther PP использовался при съёмках фильма «Доктор Ноу», вышедшего в 1962 году. Организаторы аукциона отметили, что силуэт актёра Шона Коннери с этим пистолетом в руках стал знаковым изображением для всей франшизы о Джеймсе Бонде.

Предварительно раритетное оружие оценивалось в $150−200 тыс. Итоговая цена составила $256 тыс. Приобретший пистолет коллекционер пожелал остаться неназванным.

В рамках этого аукциона было продано несколько знаковых предметов американского кинематографа. В частности, за $108 тыс. был продан шлем пилота истребителя из фильма «Лучший стрелок» 1986 года и фуражка офицера военно-морского флота США из драмы «Несколько хороших парней» 1992 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года на аукционе в США был выставлен оригинальный костюм героя «Звездных войн» Дарта Вейдера.