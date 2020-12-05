Вашингтон, , 14:33 — REGNUM Студия Paramount не исключает вероятность съёмки продолжения кинотрилогии «Крёстный отец», если ей удастся найти подходящий сценарий. Об этом представители студии сообщили газете The New York Times.

В декабре 2020 года должна выйти режиссёрская версия фильма «Крёстный отец 3». В интервью The New York Times режиссёр фильма Фрэнсис Коппола рассказал, что не планирует возвращаться к этой истории в будущем. При этом отметил, что все права на кинотрилогию остаются у студии Paramount, которой ничто не мешает выпустить новые фильмы по этой истории.

«Вполне могут появиться «Крёстный отец 4, 5 и 6»… Но я не буду их снимать», — подчеркнул Коппола.

Представители Paramount также не исключили вероятности выхода продолжения саги.

«У нас нет никаких конкретных планов по продолжению трилогии «Крёстный отец». Однако, учитывая непреходящее значение наследия этого фильма, создание продолжения остаётся возможным при появлении подходящей истории», — подчеркнули в Paramount.

Первый фильм «Крёстный отец» по одноимённому роману Марио Пьюзо был выпущен в 1972 году. Вторая часть фильма вышла в 1974 году, третья — в 1990.