Москва, , 12:57 — REGNUM Частный Театр Антона Чехова в Москве вынужден приостановить свою деятельность на неопределённый период, заявила директор театра Ирина Григорьева. Об этом сообщает ТАСС.

Пустой зрительный зал

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Григорьева рассказала, что финансовые проблемы у театра возникли в связи с ограничениями, введёнными из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Она отметила, что при заполняемости зала на 25% театр не может выйти на самоокупаемость, поэтому руководству пришлось отменить почти все спектакли.

«Мы отметили 30 лет своего существования, и, видимо, на этом наше дело заканчивается… Мы в конце декабря должны в минус сыграть два спектакля, и, видимо, на этом наша деятельность закончится. Мы замораживаем деятельность», — объяснила Григорьева.

Частная антреприза Театр Антона Чехова под руководством режиссёра Леонида Трушкина была открыта в Москве в 1990 году, став первым в негосударственным театром в современной России. В разные годы в театре играли Евгений Евстигнеев, Николай Волков, Татьяна Васильева, Константин Райкин, Валерий Золотухин, Владимир Меньшов, Вера Алентова, Ольга Волкова, Людмила Гурченко, Михаил Державин, Александр Ширвиндт, Мария Аронова и Армен Джигарханян.