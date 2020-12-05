Санкт-Петербург, , 11:58 — REGNUM Герой романов Александра Дюма Д'Артаньян является скорее отрицательным персонажем, заявил актёр Михаил Боярский в интервью YouTube-каналу «ЗАНГАЛИС & К».

Боярский рассказал, что не очень любит играть сугубо положительных героев. Он отметил, что скорее отрицательными персонажами были и сыгранные им герои фильмов «Гардемарины, вперёд!» и «Д'Артаньян и три мушкетёра».

«Д'Артаньян, уж, не положительный же герой, правда? Убийца самый настоящий! В день по пять трупов! Если он и положительный [герой], то с большим количеством отрицательных качеств» — отметил Боярский.

Также актёр отметил, что считает неудачей съёмку в продолжениях картины «Д'Артаньян и три мушкетёра». Боярский добавил, что это касается не только этого фильма, напомнив, что «в одну реку нельзя войти дважды».

«Но детей кормить надо, семью кормить надо, деньги зарабатывать надо. Не только артистам, но и обслуживающему персоналу… В общем, меня уговорили… Все хотели, конечно, как лучше, никто не хотел сняться плохо. Но результата такого уже не было», — объяснил актёр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2020 года президент России Владимир Путин наградил Народного артиста РСФСР Михаила Боярского орденом Почёта.

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