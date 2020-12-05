Вашингтон, , 08:09 — REGNUM Телеканал AMC Networks продлил сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» на седьмой сезон. Об этом сообщается на странице проекта в социальной сети Twitter.

Сериал «Бойтесь ходячих мертвецов» является приквелом телесериала «Ходячие мертвецы», основанного на одноимённой серии комиксов. Первый сезон приквела был выпущен в 2015 году.

В октябре состоялась премьера шестого сезона, однако показ был приостановлен после выхода половины эпизодов. Оставшаяся половина эпизодов должна выйти в 2021 году. Создатели сериала не называют дату релиза второй части седьмого сезона сериала, однако объявили о его продлении ещё на один сезон.

Также в 2021 году должен выйти финальный сезон оригинального сериала «Ходячие мертвецы». Осенью 2020 года начался показ ещё одного сериала по мотивам этой вселенной — «Ходячие мертвецы: Мир за пределами».

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