Лос-Анджелес, США, , 22:35 — REGNUM Вера Фармига присоединилась к актёрскому составу будущего сериала Marvel и Disney Plus про приключения Клинта Бартона (Соколиный Глаз). Об этом 4 декабря сообщил журнал Variety.

Инсайдеры сообщили, что Фармига исполнит роль Элеоноры Бишоп — матери Кейт Бишоп, которая является ученицей Соколиного Глаза. Актриса наиболее известна благодаря родям в таких фильмах и сериалах, как «Мотель Бейтс», «Мне бы в небо», «Заклятие», «Побег» и «Пассажир».

Производство сериала про Соколиного Глаза стартовало в конце ноября 2020 года, главную роль в нём исполнит актёр Джереми Реннер, ранее сыгравший Клинта Бартона в фильмах киновселенной Marvel. Известно, что роль Кейт Бишоп досталась Хейли Стейнфилд («Бамблби», «Дикинсон»).

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