Орел, , 16:33 — REGNUM Мероприятия к 200-летию со дня рождения русского поэта и переводчика Афанасия Фета проводятся в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона 4 декабря.

В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново» в Мценском районе 5 декабря откроется выставка «Фет у Тургенева. «Увидимся — и больше потолкуем…». На экспозиции будут представлены ружьё Ивана Тургенева и карта Орловской губернии с охотничьим маршрутом Фета и Тургенева.

Также юбилейную программу подготовила Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина. С 1 по 10 декабря в отделе абонемента образовательных услуг проходит книжная выставка «Целый мир от красоты…», со 2 декабря и до конца года в универсальном читальном зале библиотеки организована книжная выставка «Навстречу сердцем к вам лечу…».

В день юбилея Фета 5 декабря состоится торжественная церемония спецгашения почтового блока художественным штемпелем, посвященное 200-летию со дня рождения А. А. Фета. Также запланирована презентация книжной выставки «Я не ропщу на трудный путь земной», на которой будут представлены прижизненные публикации произведений Афанасия Фета из фонда редкой книги библиотеки.

Выставка из фондов научной библиотеки, посвященная 200-летнему юбилею Афанасия Афанасьевича Фета, открылась также в Орловском краеведческом музее. В Музее писателей-орловцев поклонники творчества Афанасия Фета могут посетить зал, посвященный жизни и творчеству поэта. В нем собраны 40 предметов мебели, 29 книг с автографами, письма и портреты. Орловский объединенный государственный литературный музей И. С. Тургенева организовал праздничные онлайн-мероприятия.

Афанасий Фет (Шеншин) родился 23 ноября (5 декабря) 1820 года в усадьбе Новосёлки Мценского уезда Орловской губернии. Известный русский поэт-лирик, переводчик.