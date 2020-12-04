Москва, , 11:34 — REGNUM «Союзмультфильм» покажет новогоднюю короткометражку «Чебурашка. Секрет праздника», героев которой озвучили Анжелика Варум и Леонид Ярмольник. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе киностудии.

«Это будет очень теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе и о том, как просто создать себе настоящее чудо, — сообщили в пресс-службе. — Простая, легкая и нежная — эта короткометражная картина создаст атмосферу праздника как для детей, так и для их родителей».

Короткометражный мультфильм будет выполнен в технике 3D длительностью шесть минут.

Как сообщало ИА REGNUM, крупнейшая в России сеть кинотеатров «Синема Парк» и «Формула кино» проведёт показ отреставрированных мультфильмов студии «Союзмультфильм».

Показ восстановленных мультфильмов в кинотеатрах многих городов России начнётся 5 декабря. Первая программа показа состоит из четырёх сборников:

Сборник 1: «Гирлянда из Малышей» и «Сказка о царе Салтане».

Сборник 2: «Обезьянки, вперёд!» и «Двенадцать месяцев».

Сборник 3: «Великое закрытие» и «Снежная королева».

Сборник 4: «Варежка» и «Топтыжка».

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