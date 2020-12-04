Чебоксары, , 09:34 — REGNUM В Чувашии старшеклассники могут возобновить учёбу в очном формате. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, соответствующее предложение поддержал сегодня, 4 декабря, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Чебоксарская школа Cap.ru

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В ходе совещания особое внимание было уделено формату обучения в школах. Как и планировалось, к этой теме власти вернулись спустя две недели, в течение которой ситуация в образовательных учреждениях мониторировалась ежесуточно. С учётом появления «признаков стабилизации» поступило предложение вернуть старшеклассников на очное обучение.

«Наше предложение следующее: с понедельника (7 декабря, — прим. ИА REGNUM) восстановить образовательный процесс в школах, чтобы дети перешли к очному обучению. Что касается студентов, техникумов и вузов, которые находятся на дистанционном обучении, ещё на неделю продлить и также посмотреть на ситуацию», — предложила министр образования Алла Салаева.

«По школьникам: 9, 10, 11 классы соглашаемся. Но вузы, ссузы и учреждения дополнительного образования ещё на неделю оставляем [на дистанционном обучении] и наблюдаем эпидемическую ситуацию. Давайте соответствующее решение оформим и запустим», — сказал глава Чувашии Олег Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 24 ноября учащиеся с 9-го по 11-е классы в Чебоксарах и Новочебоксарске ушли на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и суточным приростом выявляемых случаев заражения коронавирусом. Также во всех муниципалитетах временно приостановили работу организации, реализующие дополнительные общеобразовательные программы. Власти пояснили, что это позволит сократить контакты между детьми из разных школ.

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Напомним, ранее глава Чувашии Олег Николаев, оценивая ситуацию с коронавирусом, отметил, что она остаётся «напряжённой, но есть признаки стабилизации».

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