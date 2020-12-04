Екатеринбург, , 09:02 — REGNUM В прогулочных зонах Екатеринбурга, Тюмени и Новосибирска появились арт-объекты — афиши с работами 21 мастера стенографики призваны украсить городские пространства и сделать современное искусство близким и доступным, передает корреспондент ИА REGNUM 4 декабря.

Работы десяти художников можно увидеть на улицах Екатеринбурга. Например, на медиафасаде «Ельцин-центра» и на 56 уличных афишах в разных районах города (улицы Малышева, 8 марта, проспекте Ленина, улицах Куйбышева, Белинского и других).

Работы семи художников появились в Новосибирске, их можно увидеть на 58 сити-афишах на улицах Кирова, Челюскинцев, Красный проспект, Вокзальная магистраль и других.

В Тюмени картины шести художников можно найти на улицах 50 лет Октября, проспектах Республики, Ленина, улицах Профсоюзная, Холодильная и других.

Арт-проект — результат коллаборации компании «Брусника» с художниками. В нем участвуют как совсем молодые художники, так и уже успевшие заработать себе имя мастера креативных индустрий. Это стрит-арт-команда Spektr, которая создала 3D-граффити в Грозном; художники-каллиграфы Кирилл Плотников и Василий Матафонов; воспевающий эстетику промышленных зон дуэт ZTWINS; художник Вячеслав Moff; участница Уральской индустриальной биеннале современного искусства Катя Поединщикова; алтайский художник Иван Усольцев, который разрисовывает здания котами, и так далее.

Иллюстраторы раскрасили урбанистические пространства, сделав шаг в сторону яркости, открытости и диалога с жителями.