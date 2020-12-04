Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В столице Чувашии сегодня, 4 декабря, состоится всероссийский фестиваль «Гуслей перезвон чудесный». В этом году он приурочен к празднованию 100-летия со дня образования Чувашской автономной области, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Чебоксар.

Фестивальные мероприятия состоятся во Дворце культуры «Салют». Здесь развернётся выставка работ мастеров народного творчества и пройдёт круглый стол, посвящённый возрождению народных традиций и популяризации старинных музыкальных инструментов. Эксперты будут обсуждать не только «гусли, вниманием не будут обделены и другие традиционные инструменты страны», говорят организаторы.

Среди приглашенных спикеров — заведующий отделом музыкального искусства ГРДНТ имени В. Д. Поленова, заслуженный работник культуры России Анатолий Цеп, главный дирижер Ульяновского государственного губернаторского оркестра русских народных инструментов Артем Белов.

Фестиваль также включает концертные выступления творческих коллективов. В этом году поступило более 50 заявок, регионы-лидеры по числу регистраций — Москва, Подмосковье, Мордовия, а также Липецкая, Саратовская, Самарская, Тульская, Кемеровская и Владимирская области.

В рамках концертной программы будет представлено творчество чувашских, удмуртских, марийских и карельских исполнителей-гусляров. Запланирован онлайн-концерт участников с учётом пандемии коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, фестиваль «Гуслей перезвон чудесный» впервые состоялся 2 декабря 2004 года в рамках Марафона культурных событий.