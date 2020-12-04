Вашингтон, , 08:00 — REGNUM Певица Глория Эстефан сообщила поклонникам, что, несмотря на все меры предосторожности, она заразилась коронавирусом. Об этом 4 декабря сообщил портал Deadline.

Во время видеочата в Instagram исполнительница сказала, что ограничивала контакты с внешним миром, однако всё равно заразилась. Она сообщила, что прошла тест и результат был отрицательным, однако через какое-то время певица почувствовала недомогание и проявление классических симптомов коронавируса.

Исполнительница рассказала, что некоторое время назад, когда она обедала с семьёй в одном из ресторанов Майами, к ней подошли поклонники, и один из них похлопал её по плечу.

«Они были очень близко, у них не было масок, и они рассказали мне прекрасные вещи — это единственное, чем я занималась за пределами своего вольера», — сказала Эстефан, добавив, что ей очень «повезло»: это был её единственный контакт с человеком без маски, она даже сдерживала дыхание во время разговора, однако ей это не помогло.

Певица призналась, что её самой большой проблемой был страх. Она заявила, что от него надо избавляться, чтобы иммунная система «оставалась настолько здоровой, насколько это возможно». Стоит отметить, что Эстефан впоследствии дважды сдавала тест на коронавирус, но оба раза результаты были отрицательными.

Напомним, Глория Эстефан является обладательницей пяти премий «Грэмми». Некоторые поклонники считают ей королевой латиноамериканской поп-музыки.

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