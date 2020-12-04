Нью-Йорк, США, , 07:42 — REGNUM Продюсер и сценарист сериала «Ходячие мертвецы» Скотт Гимпл ответил на вопрос поклонников шоу о том, появится ли Рик Граймс в финале спин-оффа «Ходячие мертвецы: Мир за пределами». Об этом 4 декабря сообщил портал Comicbook.

Некоторые фанаты предполагают, что конец этого шоу станет одновременно началом будущего полнометражного фильма, в котором снимется актёр Эндрю Линкольн, исполнивший в «Ходячих мертвецах» роль Рика Граймса.

«Мне нравится быть честным с людьми. Это не так», — сказал Гимпл, добавив, что тем не менее фанаты сериала могут посмотреть шоу, чтобы узнать много нового о мифологии, частью которой является герой Линкольна.

«И они могут даже увидеть места, где бывал Рик Граймс. Но да, он не помашет из-за угла», — сообщил продюсер.

Напомним, премьера шоу «Ходячие мертвецы: Мир за пределами» состоялась 4 октября 2020 года. Это уже третий сериал, выпущенный в рамках франшизы. Его седьмой эпизод вышел в эфир телеканала AMC 15 ноября 2020 года.

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