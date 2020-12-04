Ульяновск, , 06:59 — REGNUM В Николаевском районе Ульяновской области на базе нового детского сада в селе Большой Чирклей будет создан технокампус. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе рабочей поездки в муниципалитет. В мероприятии также принял участие министр образования и науки Татарии Ильсур Хадиуллин, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ульяновской области.

Новое дошкольное учреждение в селе построено в рамках национального проекта «Демография». По словам главы региона, детсад на 120 мест стал «хорошим дополнением к ранее построенной школе», где есть не только просторные игровые комнаты, но и соляная пещера, бассейн, современные образовательные пространства.

«Мы на этом не остановимся. Принято решение, что именно здесь мы создадим первый детский технокампус для дошколят. Серьезное дооснащение учреждения самым передовым оборудованием позволит детям с 1,5 лет погружаться в цифровые технологии, заниматься техническим творчеством и делать собственные первые исследования и открытия», — заявил Сергей Морозов, отметив, что планируется закупить, в частности, квадрокоптеры и оборудование для робототехники.

По словам министра просвещения и воспитания Ульяновской области Натальи Семеновой, для создания технопарк детсад будет доукомплектован робототехникой, детскими ноутбуками, конструкторами.

Новое дошкольное учреждение оценил министр образования и науки Татарии Ильсур Хадиуллин, посетивший торжественную церемонию. Он подчеркнул, что для детей с малых лет «создаются условия для творческого, технического развития, раскрытия талантов»:

«Когда появляются такие возможности у ребят — это здорово, тем самым создаются условия для развития села, его инфраструктуры».

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в селе Барановка Николаевского района в 2021 году начнется строительство школы. Образовательное учреждение на 200 мест будет включать в себя и дошкольную группу. Подобран земельный участок на улице Школьной, проведено его межевание. В настоящее время сделан ориентировочный расчёт сметной стоимости.