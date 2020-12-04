Нью-Йорк, США, , 06:54 — REGNUM Создатели популярного постапокалиптического сериала «Ходячие мертвецы» выложили в сеть ролик, в котором они показали лучшие сцены с Мелиссой Макбрайд, которая играет роль Кэрол Пелетье. Видео было опубликовано 4 декабря на портале Comicbook.

Зрителям напомнили различные моменты бурной жизни бывшей тихой домохозяйки, которую беды и лишения превратили в настоящую машину для убийства. Администрация канала напомнила поклонникам сериала, что следующий эпизод выйдет 1 марта.

Ранее Мелисса Макбрайд сказала, что десятый сезон «Ходячих мертвецов», возможно, является её самым любимым. Актриса отметила, что она даже и не думала о том, что её героине удасться дожить до таких событий.

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