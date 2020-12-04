Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Кайл Маклахлен выложил в сеть публикацию, в которой он сделал отсылку к известному мему, связанному с агентом Дэйлом Купером из сериала «Твин Пикс» и его любовью к кофе. Публикацию актёр разместил 4 декабря, а своей странице в Twitter.

На фотографии он запечатлён с кружкой, рисунок на которой отсылает к шоу «Твин Пикс».

«Я и случайная заметка в моём телефоне», — написал Маклахлен, показав подписчикам текст, состоящий из трёх фраз: «Чёрный кофе», «Горячий кофе» и «Кофе со льдом». При этом актёр зачеркнул последнюю позицию в списке, дав понять, что кофе со льдом ему не нравится.

Напомним, в сериале «Твин Пикс» герой Кайла Маклахлена периодически демонстрирует свою любовь к кофе. На протяжении сериала зрители могут часто слышать от него фразу: «Чертовски хороший кофе!.. И горячий!».

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