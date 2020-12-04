Нью-Йорк, США, , 06:17 — REGNUM Генеральный директор компании WarnerMedia Джейсон Килар сообщил, что съёмки сериала-приквела «Игры престолов», известного под названием «Дом драконов» начнутся «через несколько месяцев». Об этом 4 октября сообщил портал GamesRadar.

Соответствующее заявление глава компании сделал после того, как было объявлено, что в 2021 году все новые фильмы Warner Bros. будут выходить одовременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max.

«Берегитесь драконов над головой!», — добавил Килар.

Ожидается, что премьера «Дома драконов» состоится в 2022 году. В основу сериала лёг Роман Джорджа Мартина, посвящённый династиии Таргариенов.

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