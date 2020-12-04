Лос-Анджелес, США, , 01:20 — REGNUM Warner Bros. объявила, что в 2021 году премьеры всех её 17 новых фильмов пройдут в смешанном формате. Об этом 3 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Кинокомпания пояснила, что все картины, как и кинокомикс «Чудо-женщина 1984», выйдут одновременно в кинотеатрах и на потоковом сервисе HBO Max. Онлайн-кинотеатр будет показывать их в течение месяца после премьеры, после этого они исчезнут из его каталога, но останутся в кинопрокате до момента релиза на Blu-ray и DVD.

Напомним, ранее Warner Bros. сообщила, что премьера «Чудо-женщины 1984» состоится 25 декабря 2020 года в кинотеатрах и на HBO Max. В тех странах, где потоковый сервис пока не ведёт трансляцию, кинокомикс выйдет в прокат 16 декабря 2020.

Читайте ранее в этом сюжете: Netflix откроет свой офис в Стамбуле