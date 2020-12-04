Нью-Йорк, США, , 01:04 — REGNUM Netflix выложил в сеть трейлер финального сезона сериала «Леденящие душу приключения Сабрины». Ролик был опубликован 3 декабря на YouTube-канале потокового сервиса.

Последние серии шоу онлайн-кинотеатр выложит на свой сайт 31 декабря 2020 года. Зрители получили возможность увидеть часть ужасов, которые вскоре обрушатся на городок Гриндейл.

Netflix объявил о закрытии сериала в июле 2020 года, продюсер проекта Роберто Агирре-Сакаса сообщил фанатам, что продолжение истории они увидят позже, оно выйдет в формате комикса. Главную роль в «Леденящих душу приключениях Сабрины» исполнила актриса Кирнан Шипка.

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