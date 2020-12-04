Тегеран, , 09:35 — REGNUM Иранский кинорежиссер Пуран Дерахшанде награжден на 13-м Всемирном кинофестивале Noida (GFFN) за свои усилия и многолетнюю неустанную работу в сфере кинематографа. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 3 декабря.

27 ноября на церемонии закрытия кинофестиваля иранка получила международную премию «За выдающиеся достижения в кинофестивале», врученную компанией Marwah Studios, являющейся организатором данного мероприятия.

Дерахшанде представляла Исламскую Республику Иран (ИРИ) на 13-м Международном кинофестивале Noida (GFFN), который проходил в режиме онлайн в Индии с 26 по 28 ноября с участием режиссеров из 80 стран мира.

Международный кинофестиваль Noida — это крупнейший в мире фестиваль, основной задачей которого является сближение мирового сообщества со студентами-кинематографистами, кинолюбителями и кинохудожниками, желающими показать своё творчество на экране.