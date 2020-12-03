Лос-Анджелес, США, , 18:49 — REGNUM Disney закрыла проект анимационного сериала-перезагрузки «Утиные истории». Об этом 3 декабря сообщили портал Collider.

Изначально информацию о решении кинокомпании сообщили инсайдеры, однако позже её подтвердила сама Disney. В пресс-релизе студия написала, что творческая команда Мэтта Янгберга и Франсиско Ангонеса является очень талантливой и что ей удалось создать уникальный оригинальный сериал, однако руководство компании пока решило остановить его производство.

Ожидается, что финал третьего сезона новых «Утиных историй» зрители увидят в 2021 году. Первый эпизод этого анимационного шоу Франциско Агонеса вышел 12 августа 2017 года на телеканале Disney Channel.

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