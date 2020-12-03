Белгород, , 16:47 — REGNUM Выставка «Выход из тени. Женщины в истории русского искусства XVIII—XX веков» работает в Белгородском государственном художественном музее. Для экспозиции из Государственного Русского музея привезли 67 произведений отечественного искусства, сообщили 3 декабря в пресс-службе правительства региона.

В Белгороде выставлены произведения художников Алексея Антропова, Владимира Боровиковского, Алексея Венецианова, Константина Маковского, Бориса Кустодиева, Зинаиды Серебряковой и других мастеров. Кроме полотен на выставке представлены фарфоровая пластика, посуда 1920 — 1930-х, 1950-х годов. На официальном открытии выставки побывал врио губернатора Вячеслав Гладков.

«Тяжёлая, непростая обстановка, связанная с ковидом, много ограничений, но когда вот сюда заходишь, понимаешь, что жизнь не останавливается. Жизнь — многогранная, она должна быть яркой, глубокой, здесь должны быть дети. Мы должны прийти сюда, в музей, и забыть о тех сложных моментах, которые сейчас происходят», — сказал глава региона.

Посетить выставку можно до 21 февраля 2021 года.