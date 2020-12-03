Владикавказ, , 12:54 — REGNUM В ходе строительства курорта «Мамисон» в горах Северной Осетии объекты культурного наследия будут выделены в особые охранные зоны. Они позволят сохранить памятники истории и культуры, сообщили в комитете по охране и использованию объектов культурного наследия РСО-Алании.

Застройка туркластера «Мамисон» будет вестись с учетом этих охранных территорий. В настоящее время уже завершается государственная историко-культурная экспертиза зон в селениях Калак, Згил и Тли.

Напомним, всесезонный туристско-рекреационный кластер «Мамисон» строится в Алагирском районе Северной Осетии с 2013 года. В настоящее время началась активная фаза реализации проекта. Побывавший в октябре 2020 года на месте будущего курорта вице-премьер РФ Юрий Трутнев высоко оценил потенциал курорта, отметив в том числе и то, что на территории, где он возводится, существуют объекты культурного наследия, «которые тоже помогут людям получить новые впечатления».

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