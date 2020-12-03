Ульяновск, , 08:26 — REGNUM В Ульяновской области в 2021 году выплату за классное руководство будут получать более 600 педагогов колледжей и техникумов. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов, сообщили ИА REGNUM в его пресс-службе.

В регионе усилят поддержку классных руководителей. В региональном бюджете предусмотрены средства на их поддержку в учреждениях среднего профессионального образования: с 2021 года вводится ежемесячное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных образовательных организаций СПО в размере 5 тыс. рублей.

По словам главы региона Сергея Морозова, выплаты будут получать свыше 600 педагогов.

Напомним, в Ульяновской области проводятся конкурсы профессионального мастерства в системе профобразования. По словам министра регионального просвещения Натальи Семеновой, они «трудоемкие по методической подготовке конкурсантов»: «Мастер-преподаватель года», «Лучший куратор/классный руководитель профессиональной образовательной организации», «Молодой педагог года».

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению президента России Владимира Путина с 1 сентября 2020 года всем классным руководителям полагаются доплаты в размере 5 тыс. рублей. При этом в дополнение к федеральным ульяновские педагоги начальных классов получают и региональные выплаты в размере от 1,8 тыс. до 2,2 тыс. рублей. На эти цели в 2020 году предусмотрено 483 млн рублей.