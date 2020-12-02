Лос-Анджелес, США, , 23:58 — REGNUM Марго Робби может заменить Эмму Стоун в проекте фильма «Вавилон» режиссёра Дэмьена Шазелла. Об этом 2 декабря сообщил портал The Wrap со ссылкой на инсайдеров.

Согласно информации, предоставленной источниками, Робби сейчас ведёт по этому поводу переговоры. Если они пройдут успешно, актриса присоединится к Брэду Питту, который по-прежнему является участником этого проекта.

Напомним, Эмма Стоун отказалась сниматься в «Вавилоне» из-за совпадения графиков съёмок. Стоит отметить, что она сыграла одну из главных ролей в картине Дэмьена Шазелла «Ла-Ла Ленд». Марго Робби и Брэд Питт ранее снялись в ленте Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде».

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