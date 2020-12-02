Лос-Анджелес, США, , 23:20 — REGNUM В США на 73 году ушёл из жизни Хью Кияс-Бёрн, сыгравший Несмертного Джо в фильме «Безумный Макс: Дорога ярости». Об этом 2 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Первым новость о смерти актёра сообщил режиссёр Тед Гейган, он отметил, что Кияс-Бёрн был «абсолютно замечательным человеком», который при жизни занимался не только актёрской игрой, но и сложными экологическими и гуманитарными вопросами.

Стоит отметить, что Хью Кияс-Бёрн сыграл главных злодеев сразу в двух картинах франшизы. В оригинальном фильме «Безумный Макс» 1979 года он исполнил роль Потрошителя — лидера банды мотоциклистов, которая по сюжету терроризировала небольшой городок дистопической Австралии.

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