Лос-Анджелес, США, , 22:21 — REGNUM Создатели пятой части фильма ужасов «Крик», желая сохранить инстригу до премьеры картины, выдавали актёрам поддельные сценарии. Об этом 1 декабря сообщил портал Cinema Blend.

Продюсер проекта Уильям Шерак сообщил журналистам, что большинство актёров даже после окончания съёмок не знают, кто в действительности будет скрываться под маской Призрачного лица.

«Есть несколько версий проекта, и большинство актеров не знают, правильная ли у них версия», — сказал Шерак, добавив, что создатели фильма играют в эту игру.

Он отметил, что самое интересное в новом «Крике» заключается в том, что «виновны все, пока не будет доказана невиновность, а не наоборот» и режиссёры намерены поддерживать эту ситуацию вплоть до выхода картины на экраны.

Ожидается, что премьера нового «Крика» состоится в 2022 году. Над созданием пятого фильма франшизы работают режиссёры Мэттью Беттинелли иТайлер Джиллетт, ранее выпустившие картину «Я иду искать».

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