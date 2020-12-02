Лос-Анджелес, США, , 21:05 — REGNUM Компания WarnerMedia приобрела права на новую романтическую комедию Дага Лаймана «Карантин» (Lockdown). Об этом 2 декабря сообщил портал Deadline.

Ожидается, что премьера картины состоится в начале 2021 года на потоковом сервисе HBO Max. Издание отметило, что эта сделка является ещё одним подтверждением того, что онлайн-кинотеатр наращивает объём оригинального контента после объявления о выходе кинокомикса «Чудо-женщина» на этой потоковой платформе WarnerMedia.

В «Карантине» снялись такие известные фигуры, как Энн Хэтэуэй, Чиветел Эджиофор, Бен Стиллер, Бен Кингсли, Дьюли Хилл и другие. В основу фильма лег сценарий Стивена Найта («Острые козырьки», «Табу», «Лок»).

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