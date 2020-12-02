Лос-Анджелес, США, , 20:48 — REGNUM Натали Портман прокомментировала фотографию Криса Хемсворта, на которой актёр был запечатлён во время тяжёлой тренировки. Об этом 2 декабря сообщил портал Screen Rant.

Когда ведущий Джимми Киммел задал актрисе вопрос о снимке, она заявила, что в будущем кинокомиксе «Тор: Любовь и гром» будет не лучшим образом выглядеть рядом с Хемсвортом. Портман отметила, что настолько не разбирается в том, как работают мышцы, что ей всё это кажется «сверхъестественным миром».

«Он хорошо выглядит. Это большое давление. Я буду выглядеть рядом с ним, как его бабушка», — сказала Портман.

https://twitter.com/screenrant/status/1334172829839990784

Стоит отметить, что ранее это же фото прокомментировал актёр Крис Пратт, который в будущей картине Marvel вновь сыграет Звёздного Лорда. Актёр пошутил по поводу того, что его тренер попросил Криса Хемсворта перестать тренироваться, поскольку иначе его подопечный будет выглядеть неважно на фоне коллеги.

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