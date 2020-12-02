Москва, , 20:23 — REGNUM Издательство «Азбука» объявило, что в 2021 году оно начнёт издавать русскоязычную версию манги Масаси Кисимото «Наруто». Об этом компания сообщила 2 декабря на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Администрация аккаунта сообщила, что первый выпуск отправится в типографию «в самое ближайшее время» и поступит в продажу в январе 2021 года. «Азбука» будет издавать «Наруто» в том же «формате и размере», что и мангу «Ван Пис» Эйитиро Оды: книга в суперобложке будет состоять из трёх томов.

Напомним, Масаси Кисимото публиковал «Наруто» в период с 21 сентября 1999 года по 10 ноября 2014-го в журнале Weekly Shonen Jump. Всего было выпущено 700 глав манги.

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