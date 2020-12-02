Москва, , 16:06 — REGNUM На 87-м году жизни скончалась актриса и режиссёр Нина Иванова, сообщает 2 декабря сайт Союза кинематографистов России.

Иванова ушла из жизни 1 декабря после продолжительной болезни. Церемония прощания состоится в Москве на улице Достоевского в прощальном зале морга городской клинической больницы №59.

Нина Иванова сыграла главную роль в знаменитом фильме Марлена Хуциева «Весна на Заречной улице». Она снималась в картинах «Исповедь», «Шурка выбирает море», «Ещё можно успеть».