Санкт-Петербург, , 16:14 — REGNUM Реставрационный проект церкви Воскресения Христова Екатерининского дворца в Царском Селе под Петербургом получил международную премию «Золотой Трезини». Об этом ИА REGNUM 2 декабря сообщили в музее.

Проект консервации и реставрации интерьера церкви победил в номинации «Лучший проект реставрации/реконструкции» среди 29 участников.

Над возрождением уникальных интерьеров церкви трудились более 350 специалистов: позолотчики, лепщики, резчики, живописцы и коллектив музея. Работы выполняла Царскосельская янтарная мастерская. Главная задача мастеров заключалась в том, чтобы максимально сохранить подлинность отделки. Сегодня посетители могут увидеть отреставрированную церковь Воскресения Христова и ее подлинную отделку XVIII—XIX веков.

«Для нас реставрация церкви Воскресения Христова стала настоящим чудом, мы счастливы от осознания того, что это стало возможным. Рады, что эту масштабную реставрационную работу высоко оценили эксперты конкурса «Золотой Трезини», — сказала директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова. За поддержку проекта она поблагодарила «Газпром».

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Добавим, воссоздание убранства Лионского зала Екатерининского дворца еще не завершено — это один из самых эффектных интерьеров XIX столетия, декоративная отделка которого была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Уже установлены лазуритовые оконные порталы, ведется работа по возвращению каминов, украшенных мрамором, лазуритом и путти, а также уникального паркета, инкрустированного перламутром. В 2019 в ГМЗ стартовал масштабный реставрационный проект «Екатерина II. Личное пространство», предполагающий полное воссоздание интерьеров Зубовского флигеля.

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