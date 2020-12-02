Новосибирск, , 14:13 — REGNUM Генеральный подрядчик на выполнение работ по реконструкции здания бывшего кинотеатра «Пионер», в котором должен разместиться новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева, будет определён 15 декабря. Об этом сообщил мэр Анатолий Локоть.

«Ранее мы получили 50 млн рублей из областного бюджета. Это позволило отыграть конкурс и начать строительные работы. Также средства на реализацию данного проекта были запланированы в федеральном бюджете, но только начиная с 2022 года, — заявил градоначальник. — Для нас же было важно приступить к реконструкции здания уже в этом году. Чтобы ускорить получение средств из федерального бюджета, мэрией города и правительством Новосибирской области была проделана колоссальная работа. Нам удалось добиться финансирования с этого года. И в конце года появились эти дополнительные федеральные деньги в размере 50 млн рублей. А дальше была задача получить подтверждение на всю сумму. И мы этого добились. Сегодня заканчиваются конкурсные процедуры. 15 декабря будет ясно, кто победил. И тогда будем вести последовательное строительство».

Окончание работ — 2022 год.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Новосибирской области затерялся транш из федерального бюджета на реконструкцию здания бывшего кинотеатра «Пионер». Отмечалось, что деньги поступили в регион, но не дошли до мэрии Новосибирска.

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