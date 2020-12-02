Вашингтон, , 10:51 — REGNUM Южнокорейский бойз-бенд BTS установил очередной рекорд, заняв первые место в трех музыкальных чартах Billboard. Об этом сообщает KBS со ссылкой на американский еженедельник Billboard.

По состоянию на 1 декабря, южнокорейская группа занимает первое место в таких чартах Billboard, как Artist 100, Hot 100 и Billboard 200.

Ранее подобного успеха смогли добиться девять артистов, среди которых Дрейк, Тейлор Свифт, Адель и Ариана Гранде.

Напомним, что вершины чарта Billboard Hot 100 южнокорейской группе удалость достичь благодаря композиции «Life Goes On», а чарта Billboard 200 — благодаря пятому студийному альбому «Be».

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