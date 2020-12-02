Сеул, , 10:39 — REGNUM Фильм южнокорейского режиссёра Юн Дан Би «Moving On» (в российском прокате «Лето у дедушки») удостоен наград пяти международных кинофестивалей. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании Onu Film.

Согласно опубликованным данным, картина удостоена высшей награды 24-го Международного кинофестиваля азиатских фильмов в Торонто, который завершился 19 ноября.

Также фильм удостоен награды Гонконгского фестиваля авторского кино, Международного кинофестиваль в Турине (Лучший фильм), Кинофестиваля в Мар-дель-Плата (специальный приз жюри) и Кинофестиваля трёх континентов в Нанте (Лучший фильм).

Фильм «Moving On» рассказывает историю брата и сестры, оставшихся вместе с отцом в доме дедушки во время летних каникул и столкнувшихся с тётей, которую они давно не видели.