Лос-Анджелес, США, , 08:27 — REGNUM Кинокомпания Warner Bros. подумывает о том, чтобы провести премьеру фильма-перезагрузки «Смертельная битва» на потоковом сервисе HBO Max. Об этом 2 декабря сообщил портал Screen Rant.

Согласно информации, предоставленной инсайдерами, студия может провести премьеру картины одновременно в кинотеатрах и в сети. При этом ожидается, что Warner Bros., скорее всего, отложит её релиз.

Ранее кинокомпания объявила, что перезагрузка «Смертельной битвы» выйдет на большие экраны 14 января 2021 года. Снимает фильм режиссёр Саймон Маккуойд, бюджет проекта составляет $35 млн.

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