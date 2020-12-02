Лос-Анджелес, США, , 08:14 — REGNUM Студия Gunpowder & Sky и продюсерская компания Сильвестра Сталлоне Balboa Productions объединятся в рамках реализации проекта научно-фантастического спортивного сериала Meshed. Об этом 2 декабря сообщил портал Comicbook.

Написанием сценария займётся Эдвард Рикур («Джессика Джонс», «Уэйуорд Пайнс», «Воспитывая Диона»). Отмечается, что проект пока не нашёл режиссёра. В основу сериала ляжет одноимённый рассказ Рича Ларсона, сюжет которого рассказывает об уникальной технологии Mesh, которую решают применить в профессиональном баскетболе. Суть технологии заключается в том, что жизни игроков превращаются в товар.

Ранее Gunpowder & Sky объявила, что займётся проектом научно-фантастического сериала «Моро», в основу которого ляжет известный роман Герберта Уэллса «Остров доктора Моро». Должность сценариста этого проекта занял Зак Стенц, ранее работавший над созданием таких фильмов и сериалов, как «Люди Икс: Первый класс», «Тор», «Рубеж мира», «Мир юрского периода: Меловой лагерь» и «Терминатор: Битва за будущее».

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