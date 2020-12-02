Кемерово, , 08:11 — REGNUM Кемеровские образовательные учреждения получили редкие музыкальные инструменты. Кузбасс — один из первых российских регионов, получивших их в рамках совместной программы Минпромторга РФ и Минкультуры РФ.

Напомним, что на Международном женском форуме «Роль женщин в развитии промышленных регионов», который прошёл в 2019 году в Новокузнецке, заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец вручила губернатору Кузбасса Сергею Цивилеву сертификат на покупку первых 82 инструментов.

Работа в этом направлении продолжилась в 2020 году. Так, 12 детских школ искусств из Кемерова, Новокузнецка, Белово, а также Гурьевского, Крапивинского и Яшкинского районов и три колледжа искусства — Кемеровский областной музыкальный колледж, Новокузнецкий областной колледж искусств и Прокопьевский колледж искусств — были оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебной литературой. Например, прибыли вибрафон и маримба. В конце года поступят и редкие инструменты — корейские колокола.

Всего в текущем году на укомплектование образовательных учреждений Кузбасса направлено более 87 миллионов рублей, из которых около 15 миллионов — средства областного и местного бюджетов.

Региональные власти отмечают, что благодаря нацпроекту «Культура» кузбасские дети смогут получить качественное и современное музыкальное образование.