Лос-Анджелес, США, , 07:13 — REGNUM Педро Паскаль рассказал о самой сложной задаче, которая стояла перед ним во время съёмок второго сезона сериала «Мандалорец». Об этом 2 декабря сообщил портал Comicbook.

Актёр отметил, что, как и во время съёмок первого сезона шоу, ему труднее всего было передавать драматичность сцены и сохранять убедительность образа персонажа, закованного в броню «от кончиков пальцев ног до макушки».

Паскаль пояснил, что ему приходилось делать это «тонкими способами». Он признался, что даже не уверен в том, что смог бы это реализовать, если бы не имел большого опыта игры на сцене.

Напомним, потоковый сервис Disney Plus стал показывать второй сезон сериала «Мандалорец» 30 октября 2020 года. Следующая серия продолжения выйдет в пятницу, 4 декабря 2020-го.

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