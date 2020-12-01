Лос-Анджелес, США, , 23:59 — REGNUM Винсент Д’Онофрио признался, что он хотел бы сняться в сериале «Мандалорец» по вселенной «Звёздных войн». Публикацию актёр разместил 1 декабря на своей странице в Twitter.

Когда один из подписчиков задал ему вопрос о том, в проектах каких сериалов Д’Онофрио хотел бы поучаствовать, актёр ответил, что ему интерены такие шоу, как «Мандалорец» и «Академия Амбрелла». Примечательным является то, что третью позицию в его списке занял сериал «Сорвиголова», в трёх сезонах которого он исполнил роль Уилсона Фиска (Амбала).

https://twitter.com/vincentdonofrio/status/1333830303895457792

Напомним, потоковый сервис Netflix закрыл шоу «Сорвиголова» 30 ноября 2018 года. Ранее ИА REGNUM сообщило, что поклонники этого проекта устроили в сети акцию, в рамках которой они потребовали у студии Marvel возродить сериал в том виде, в котором он выходил на Netflix.

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