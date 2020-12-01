Вашингтон, , 23:33 — REGNUM Том Фелтон выложил в сеть видео, в котором показана его реакция на просмотр первого фильма о приключениях Гарри Поттера. Актёр опубликовал ролик 30 декабря на своей странице в Instagram.

Фелтон сообщил подписчикам, что последний раз он смотрел картину около двадцати лет назад. Во время просмотра актёр несколько раз реагировал крайне эмоционально, чем привёл поклонников в восторг. На момент публикации этой новости видео набрало более 937 тыс. просмотров.

Картина «Гарри Поттер и философский камень» вышла на экраны 21 марта 2002 года, снял её режиссёр Крис Коламбус. В фильмах о Гарри Поттере Том Фелтон исполнил роль Драко Малфоя.

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