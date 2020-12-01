Москва, , 22:47 — REGNUM Российский видеоблогер Сыендук выложил в сеть «доработанный» ролик аниме-интерпритации мультсериала «Губка Боб», автором которого является независимый художник-аниматор Narmak. Видео он 1 декабря опубликовал на своём YouTube-канале.

Сыендук сообщил, что он «решил поддержать аниматора и сделал его ролик чуть более официальным». Для этого видеоблогер попросил озвучить видео Narmak тех актёров, которые ранее работали над дубляжом русской версии «Губки Боба».

Narmak впервые опубликовал аниме-версию «Губки Боба» на YouTube 23 июля 2020 года. Стоит отметить, что сначала видеосервис удалил его ролик, сославшись на нарушение принципов платформы, и восстановил его лишь после того, как в соцсетях разгорелся скандал по этому поводу.

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