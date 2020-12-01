Лос-Анджелес, США, , 22:22 — REGNUM Актриса Эллен Пейдж заявила, что является трансгендером. Публикацию с признанием она разместила 1 декабря на своей странице в Instagram.

В опубликованном послании Пейдж сообщила, что теперь её зовут не Эллен, а Эллиот, что она теперь наконец полюбила себя и нашла своё «подлинное «я». Актриса добавила, что её «бесконечно вдохновляли многие представители транс-сообщества», которых она поблагодарила за «мужество, щедрость и непрестанную работу», в рамках которой они делали мир более «инклюзивным и сострадательным».

«Мне нравится, что я трансгендер», — заявила Пейдж, дав понять в посте, что она относит себя к небинарному человеку, который в рамках гендерной теории не является ни мужчиной, ни женщиной.

Зрители знают Эллен Пейдж по таким фильмам, как «Люди Икс: Последняя битва», «Начало», «Коматозники», «В изоляции» и другим. В 2019 и 2020 годах потоковый сервис Netflix выпустил сериал «Академия Амбрелла», в котором Пейдж исполнила роль Вани Харгривз.

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