Калуга, , 19:15 — REGNUM В Калуге отметили 124-ю годовщину со дня рождения маршала Георгия Жукова.

В Калуге отметили годовщину со дня рождения Георгия Жукова Пресс-служба Городской думы Калуги

Георгий Константинович Жуков в годы Великой Отечественной войны командовал советскими войсками на самых тяжёлых и опасных участках фронта, руководил обороной Москвы и Ленинграда, участвовал в Сталинградской и Курской битвах, освобождении Европы. Войска под его командованием взяли Берлин.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, 1 декабря в торжественном митинге в честь полководца приняли участие глава городского самоуправления Юрий Моисеев, городской голова Дмитрий Денисов, депутат Городской думы, военный комиссар Калуги Андрей Иванов, учащиеся кадетских классов, представители ветеранских организаций и жители города.

«В Калуге свято чтут память нашего прославленного земляка, четырежды Героя Советского Союза Маршала Георгия Константиновича Жукова, — отметил Юрий Моисеев. — В этом году, 8 мая, в канун 75-летия Победы в Калуге был открыт военно-исторический центр «Маршал Победы — Георгий Константинович Жуков». Георгию Константиновичу присвоено звание «Почётный гражданин города Калуги». Память о нашем великом земляке калужане передают из поколения в поколение».

Завершилось мероприятие возложением цветов.