Екатеринбург, , 18:08 — REGNUM В Екатеринбурге начал работу фестиваль киношкол «Кинопроба». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе мероприятия.

Помимо конкурсных показов фильмов (от игровых до документальных) участникам фестиваля предлагают принять участие в мастер-классах и заслушивании лекционных докладов.

Мероприятие продлится до 5 декабря 2020 года в смешанной форме (очной и дистанционной). Очная часть проводится в Доме кино и «Ельцин-центре». Вне конкурса зрителям покажут фильм «Феллини и альтер эго», снятый к 100-летию легендарного кинорежиссера Федерико Феллини.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге прошёл фестиваль документального кино «Россия».

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