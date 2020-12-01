Тула, , 17:43 — REGNUM Виртуальную копию легендарной Казанской церкви, утраченной в начале ХХ века, создали в Туле в рамках проекта «Кибер История». AR-копия храма Казанской иконы Божией Матери в реальном размере появилась 1 декабря на Казанской набережной Тулы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле создали AR-копию утраченной Казанской церкви Управление пресс-службы правительства Тульской области

«В последние годы туляки наблюдают большие изменения, которые происходят в городе. Улице Металлистов возвращен исторический облик, но некоторые здания, к сожалению, утрачены безвозвратно. Одно из них — Казанская церковь, которая располагалась на месте машиностроительного колледжа им. Демидова. Это знаковый храм Тулы, который дал имя недавно возрожденной Казанской набережной», — рассказала заместитель председателя комитета Тульской области по развитию туризма Елена Мартынова.

В Туле создали AR-копию утраченной Казанской церкви Управление пресс-службы правительства Тульской области

Чтобы увидеть виртуально воссозданный храм, нужно считать с телефона или планшета QR-код и следовать инструкции. Коды доступны на навигационных стелах, расположенных на Казанской набережной и рядом с Пятницкими воротами Тульского кремля. Можно не только увидеть легендарный храм в своём смартфоне, но и делиться его исторической проекцией с жителями других городов.

В Туле создали AR-копию утраченной Казанской церкви Управление пресс-службы правительства Тульской области

Если этот виртуальный храм обретет популярность среди туляков и туристов, то в ближайшем будущем в городе появятся проекции и других утраченных исторических памятников.

Отметим, что в последние несколько лет по инициативе губернатора Алексея Дюмина ведется масштабное восстановление исторического центра Тулы. Так, воссоздана Казанская набережная, которая была недоступна для посещения на протяжении столетия, в 2020 году создан уникальный для России Музейный квартал с филиалами четырех федеральных музеев.

Храм Казанской иконы Божией Матери в Туле был построен в середине XVII века, а в середине XIX века его восстановили после пожара. В 1929 году храм был разобран на кирпичи, на его месте построили здание машиностроительного колледжа.